Власти Москвы запланировали привить два миллиона человек к 15 июля

Власти Москвы планируют к 15 июля привить примерно два миллиона человек хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса — таким образом будет достигнута планка в 60 процентов привитых граждан. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью Первому каналу.

«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Москве определены сферы, работники которой должны привиться. По нашим оценкам, в них работает около 3,5-4 миллиона человек. С учетом вакцинированных и переболевших чуть больше полугода назад это чуть больше 2 миллионов человек», — пояснила она.

По словам Раковой, к 15 августа планируется привить 60 процентов граждан уже двумя компонентами вакцины.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что первую прививку от коронавирусной инфекции сделали уже более 20 миллионов соотечественников. COVID-19 выявили всего у 0,5 процента привившихся двумя компонентами вакцины.