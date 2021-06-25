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В Минздраве назвали число сделавших первую прививку от COVID-19 россиян

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Первую прививку от коронавирусной инфекции сделали уже более 20 миллионов соотечественников. Число привившихся первым компонентом вакцины уточнил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его слова передает РИА Новости.

«Сегодня количество вакцинированных первым компонентом превысило 21 миллион человек», — рассказал глава ведомства, отметив, что процесс иммунизации протекает активно.

В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом Мурашко также указал, что COVID-19 выявили всего у 0,5 процента привившихся двумя компонентами вакцины. Отмечается, что у упомянутых соотечественников заболевание протекает в легкой форме.

Комментируя ускорение темпов вакцинации министр указал, что к настоящему момент уже привито 42 процента (8,5 миллиона) жителей страны, принадлежащих к старшей возрастной группе. «Количество пациентов с тяжелым течением среди этой возрастной группы старше 60 лет заметно снизилось», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что обязательную вакцинацию некоторых россиян собрались ввести еще в восьми регионах.

Первой обязательную вакцинацию части населения ввела Москва, вслед за ней аналогичное решение приняли власти Московской области. Такие меры также действуют в Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской и Свердловской областей, Башкирии, Хабаровска, Мурманска, Ненецкого автономного округа, Сахалина и Краснодарского края. В основном они касаются работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения. В Роспотребнадзоре пояснили, что привиться должны граждане, которые часто контактируют с другими людьми на работе.

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