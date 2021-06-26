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Собянин назвал число госпитализаций с COVID-19 в Москве

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Фото: Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал число госпитализаций с COVID-19 в Москве в эфире канала «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, в столице за сутки госпитализируют около двух тысяч человек с коронавирусной инфекцией. «И это только госпитализируем, а сколько человек приезжают, чтобы просто осмотреть больного, привезти его в КТ-центр», — сказал он. Собянин отметил, что все это создает огромное напряжение для медицинской системы.

«Мы мобилизовали 20 тысяч коек, сегодня занято чуть больше 14, приближается к 15 тысячам, большой объем», — сказал мэр. Он добавил, что всего в системе здравоохранения Москвы 35 тысяч коек работают на экстренную и плановую помощь.

Ранее мэр Москвы оценил ситуацию с коронавирусом в столице и рассказал об альтернативах вакцинации в борьбе с COVID-19. По его словам, чтобы остановить пандемию коронавируса, нужна быстрая масштабная иммунизация населения или локдаун. При этом, считает он, если бы у вируса не появлялись бы новые мутации, «заболеваемость ушла бы в ноль», что позволило бы выйти из пандемии.

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