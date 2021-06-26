Собянин назвал причину ввода QR-кодов вместо бумажных сертификатов

Введение QR-кодов вместо обычных бумажных сертификатов о вакцинации обусловлено большим количеством «жулья» в интернете, а цифровой код обеспечивает защиту от них. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». Его комментарий публикует РИА Новости.

«Почему не бумажный? Зайдите в интернет и посмотрите, сколько там жулья всякого, которое обещает вам с течение нескольких часов доставить бумажный сертификат. И нигде в мире по бумажным не работают», — подчеркнул мэр столицы.

При этом Собянин отметил, что не видит проблемы в получении QR-кода для большинства москвичей, поскольку у 99 процентов из них точно есть мобильный телефон, «у некоторых даже не по одному». По его словам, QR-код является наиболее оптимальной и надежной системой, а справку о вакцинации можно при необходимости получить в медучреждении и показывать, когда это нужно.

С 28 июня в Москве начнут работать бесковидные кафе и рестораны. При входе в заведение посетителям необходимо предъявить QR-код, подтверждающий пройденную вакцинацию. Его можно получить после прививки на сайте госуслуг.

Необходимости введения QR-кодов для общественного транспорта власти пока не видят, однако все дальнейшие решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации.

Ранее мэр Москвы оценил ситуацию с коронавирусом в столице и рассказал об альтернативах вакцинации в борьбе с COVID-19. По его словам, чтобы остановить пандемию коронавируса, нужна быстрая масштабная иммунизация населения или локдаун. При этом, считает он, если бы у вируса не появлялись бы новые мутации, «заболеваемость ушла бы в ноль», что позволило бы выйти из пандемии.