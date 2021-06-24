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Раскрыты сроки получения QR-кодов для переболевших COVID-19 россиян

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Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Минцифры планирует к 30 июля завершить на портале «Госуслуг» интеграцию базы россиян, переболевших COVID-19. Такие сроки получения QR-кодов раскрыл заместитель главы министерства Олег Качанов, передает РИА Новости.

«30 числа, возможно, мы даже скорректируемся на пару дней влево, у нас эта интеграция будет сделана, и мы для тех, кто переболел, а их там в регистре около девяти миллионов записей», — сказал он.

Ранее в оперштабе Москвы сообщили, что получить QR-код смогут только граждане, сделавшие прививку от коронавируса одной из зарегистрированных в России вакцин. В случае, если гражданин сделал прививку другой вакциной в другом государстве, он может сдать ПЦР-тест для получения кода.

С 28 июня в Москве посещать заведения общественного питания смогут только граждане, которые сделали прививку от коронавируса, переболели в течение последних шести месяцев или имеют действительный в течение трех дней отрицательный ПЦР-тест. Рестораны и кафе должны будут ввести систему проверки QR-кодов, бумажные сертификаты приниматься не будут.

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