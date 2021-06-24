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Главный эпидемиолог Минздрава призвал вакцинировать детей от COVID-19

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Николай Брико
Николай Брико
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико призвал вакцинировать детей от коронавируса, передает РИА Новости.

«Мы знаем хорошо, что [дети] переносят инфекцию легко, стерто, но они являются источником инфекции для лиц групп риска», — уточнил он.

Эпидемиолог отметил, что расширение возрастных групп, которые будут прививать от COVID-19, неизбежно.

Ранее стало известно, что детей и подростков в сопровождении взрослых будут пускать в бесковидные кафе и рестораны Москвы без QR-кода.

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