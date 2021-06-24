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Власти Москвы уточнили правила посещения кафе и ресторанов для детей

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Детей и подростков в сопровождении взрослых будут пускать в «бесковидные» кафе и рестораны Москвы без QR-кода. Это следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.

Власти также уточнили, что летние веранды в городе разрешено посещать без QR-кода до 12 июля.

Ранее оперативный штаб Москвы разъяснил, что наличие высокого уровня антител (иммуноглобулина G) не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса, и сдавать тест перед вакцинацией не обязательно, так как на данный момент нет единой методики для определения уровня антител, которых достаточно для формирования иммунитета.

Столичным работодателям напомнили, что они обязаны обеспечить вакцинацию 60 процентов сотрудников и проводить профилактические мероприятия. Работники, которые не сделали прививку, могут быть отстранены от работы без получения зарплаты и начисления стажа, дающего право на отпуск.

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