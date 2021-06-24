Москвичам разрешили посещать летние веранды кафе без QR-кодов до 12 июля

Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля. Об этом говорится в официальном постановлении, опубликованном на сайте мэра столицы.

«С 24 июня по 11 июля 2021 года (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода», — говорится в документе.

Ранее о том, что для посещения открытых террас потребуется код, сообщал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Напомним, в соответствии с новыми коронавирусными ограничениями столичные кафе смогут посещать жители, которые сделали вакцину от коронавируса, переболели в течение последних шести месяцев, либо предъявили отрицательный ПЦР-тест.