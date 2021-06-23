В Москве без вакцины не пустят на летние веранды и в сезонные кафе

Вход на летние веранды и в сезонные кафе в Москве будет осуществляться по QR-кодам. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, пишет ТАСС.

Посещать столичные кафе смогут жители, которые сделали вакцину от коронавируса, переболели в течение последних шести месяцев, либо предъявили отрицательный ПЦР-тест, отметил Немерюк.

Ранее замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы назвал условие, при котором прекратятся прыжки от «локдауна к локдауну». По его мнению, единственный вариант — достижение коллективного иммунитета.

22 июня власти Москвы ввели новые меры по борьбе с пандемией. Временный запрет действует на концертные, зрелищные, развлекательные мероприятия с присутствием более 500 человек.