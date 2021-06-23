Власти заявили о скором появлении в Москве вакцины «Спутник Лайт»

В ближайшее время в Москве станет доступна однокомпонентная интраназальная вакцина «Спутник Лайт». Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

«Собственно говоря, в ближайшее время в оборот поступит "Спутник Лайт", который однокомпонентный и гораздо проще используется. Там назальный ввод вместо прививки», — заявил он.

О скором появлении в столице такой вакцины 22 июня сообщала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, препарат будет доступен для мигрантов.

«Спутник Лайт» представляет собой первый компонент «Спутника V», который вводится в два этапа. О разработке такой версии вакцины от коронавируса заявил в декабре 2020-го президент России Владимир Путин. По словам главы государства, у препарата будет более короткий период выработки антител, а уровень защиты дойдет до 85 процентов.

Ранее стало известно, что в столице закончилась разработанная центром имени Чумакова вакцина «КовиВак». Запись на прививку этим препаратом приостановили, ожидается поставка следующей партии.