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Власти отреагировали на нехватку вакцины «КовиВак» в Москве

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Фото: Елена Волжанкина / «Коммерсантъ»

Власти отреагировали на нехватку вакцины «КовиВак» в Москве — в ближайшее время в столицу поставят дополнительные объемы препарата. Об этом заявил помощник главы Министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

По словам Кузнецова, Минздрав распределяет препараты по регионам, что «позволяет полностью удовлетворить потребность в рамках массовой вакцинации населения».

Ранее 22 июня в Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что в столице закончилась вакцина «КовиВак». По данным ведомства, запись на прививку этим препаратом приостановили, ожидается поставка следующей партии.

Вакцину «КовиВак» разработал центр имени Чумакова, она вышла в гражданский оборот в начале лета текущего года. По данным разработчиков, иммунитет к COVID-19 после применения препарата сохраняется около восьми месяцев.

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