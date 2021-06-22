Власти отреагировали на нехватку вакцины «КовиВак» в Москве — в ближайшее время в столицу поставят дополнительные объемы препарата. Об этом заявил помощник главы Министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

По словам Кузнецова, Минздрав распределяет препараты по регионам, что «позволяет полностью удовлетворить потребность в рамках массовой вакцинации населения».

Ранее 22 июня в Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что в столице закончилась вакцина «КовиВак». По данным ведомства, запись на прививку этим препаратом приостановили, ожидается поставка следующей партии.

Вакцину «КовиВак» разработал центр имени Чумакова, она вышла в гражданский оборот в начале лета текущего года. По данным разработчиков, иммунитет к COVID-19 после применения препарата сохраняется около восьми месяцев.