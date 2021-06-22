Россия
 
Последние новости
Вирусолог назвал подходящий для ревакцинации против коронавируса препарат
Оценено влияние жары на заболеваемость коронавирусом в Москве
Москвичам дали советы по спасению домашних животных от жары 
В России заявили о готовящихся провокациях Украины при поддержке Великобритании
Задержание бойцами ОМОН банды сектантов попало на видео
Регина Тодоренко рассказала о госпитализации в Турции
Китай обвалил курс биткоина
75-летняя мать Наташи Королевой похвасталась своей пенсией в США
Названа причина невыплаты вовремя накопительной части пенсии россиянам
В США встревожились «уничтожением» Россией американского авианосца вблизи Гавайев
Новости партнеров
Прослушать новость

В Москве сократились поставки двух вакцин от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

В столице сократились поставки двух вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

По ее словам, самой популярной вакциной, которой горожане могут привиться в поликлиниках, больницах и павильонах, является российский препарат «Спутник V». Он показал свою эффективность, безопасность и надежность.

Ранее Ракова сообщила, что в Москве начнется исследование вакцины «Спутник V» среди подростков. Она отметила, что клинические исследования препарата начнутся в июле, среди подростков 12-17 лет. В настоящее время идет набор добровольцев.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти Москвы рассказали о ситуации с коронавирусом
Гинцбург объяснил опасность чрезмерной активности после вакцинации
Власти Москвы рассказали о возможности повторной вакцинации