В Москве сократились поставки двух вакцин от коронавируса

В столице сократились поставки двух вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

По ее словам, самой популярной вакциной, которой горожане могут привиться в поликлиниках, больницах и павильонах, является российский препарат «Спутник V». Он показал свою эффективность, безопасность и надежность.

Ранее Ракова сообщила, что в Москве начнется исследование вакцины «Спутник V» среди подростков. Она отметила, что клинические исследования препарата начнутся в июле, среди подростков 12-17 лет. В настоящее время идет набор добровольцев.