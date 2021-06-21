В Москве вакцину от коронавируса начнут исследовать на подростках

В Москве начнется исследование вакцины «Спутник V» среди подростков, об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова. Ее слова приводит ТАСС.

Клинические исследования вакцины от коронавируса начнутся в июле, среди подростков 12-17 лет. Сейчас идет набор добровольцев. По словам Раковой, исследование будет состоять из трех фаз, как это было со взрослыми. Первая и вторая фаза будут проводиться в Морозовской детской больнице и в больнице им. З.А. Башляевой, третья — в детских поликлиниках Москвы.

Ранее Анастасия Ракова заявила, что в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации ревакцинация показана спустя шесть месяцев после первой прививки. Распространение индийского штамма и заболеваемость коронавирусом в городе растут, поэтому врачи рекомендуют прививаться без оглядки на уровень антител.