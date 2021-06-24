Власти Москвы назвали главное условие для получения QR-кода

Получить QR-код смогут только граждане, сделавшие прививку от коронавируса одной из зарегистрированных в России вакцин. Такое условие назвали в оперштабе Москвы, передает РИА Новости.

В случае, если гражданин сделал прививку другой вакциной в другом государстве, он может сдать ПЦР-тест для получения кода.

С 28 июня в Москве посещать заведения общественного питания смогут только граждане, которые сделали прививку от коронавируса, переболели в течение последних шести месяцев или имеют действительный в течение трех дней отрицательный ПЦР-тест. Рестораны и кафе должны будут ввести систему проверки QR-кодов, бумажные сертификаты приниматься не будут.

Летние веранды и кафе в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля. Детей и подростков будут пускать в заведения общественного питания Москвы без QR-кода, но в сопровождении взрослых. Для посещения продуктовых магазинов и аптек наличие QR-кода не потребуется.