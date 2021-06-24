Россия
 
Последние новости
Главком ВМФ России прокомментировал инцидент с британским эсминцем
Оценено действие справки об антителах к COVID-19 при входе в рестораны Москвы
Роспотребнадзор начал проверку из-за полного зала гостей фестиваля «Жара»
Власти Москвы назвали главное условие для получения QR-кода
На Украине назвали «опасным отклонением» идею с приглашением России на саммит ЕС
Захарова понадеялась на раскрытие причины смерти Макафи «не через 50 лет»
Губерниев в эфире пошутил над глубоким декольте соведущей
В США заговорили о дефолте и экономической катастрофе
Раскрыты подробности «удара» Су-24М по британскому Defender в Черном море
Новости партнеров
Прослушать новость

В продуктовые магазины и аптеки в Москве пустят без QR-кодов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Наталья Макарова / «Коммерсантъ»

QR-коды в Москве не будут вводить для посещения продуктовых магазинов и аптек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб.

Власти столицы подчеркивают, что QR-код дает право посещать рестораны и массовые мероприятия. При этом по справке об антителах пускать не будут. Специальные коды будут выдавать только привитым одной из зарегистрированных в России вакцин.

Ранее в Москве также уточнили и правила посещения кафе и ресторанов для детей — их будут пускать в «бесковидные» кафе и рестораны Москвы без QR-кода в сопровождении взрослых.

В России за последние сутки выявили 20 182 новых случая коронавируса. Такие показатели зафиксированы впервые с января — 21-го числа было зарегистрировано 21 127 заражений. Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (8598), Московской области (2308) и Санкт-Петербурге (1143).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Москва и Петербург снова побили рекорды по суточной смертности из-за COVID-19
Власти Москвы уточнили правила посещения кафе и ресторанов для детей
В России впервые с января выявили более 20 тысяч новых случаев коронавируса