В продуктовые магазины и аптеки в Москве пустят без QR-кодов

QR-коды в Москве не будут вводить для посещения продуктовых магазинов и аптек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб.

Власти столицы подчеркивают, что QR-код дает право посещать рестораны и массовые мероприятия. При этом по справке об антителах пускать не будут. Специальные коды будут выдавать только привитым одной из зарегистрированных в России вакцин.

Ранее в Москве также уточнили и правила посещения кафе и ресторанов для детей — их будут пускать в «бесковидные» кафе и рестораны Москвы без QR-кода в сопровождении взрослых.

В России за последние сутки выявили 20 182 новых случая коронавируса. Такие показатели зафиксированы впервые с января — 21-го числа было зарегистрировано 21 127 заражений. Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (8598), Московской области (2308) и Санкт-Петербурге (1143).