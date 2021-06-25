Названо количество не получивших QR-коды вакцинированных россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России назвало количество россиян, которые сделали прививку от коронавируса, но не получили QR-коды в личном кабинете на портале Госуслуг. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала «Звезда».

По данным Минцифры, QR-коды не получили четыре миллиона вакцинированных россиян. Причина этого, как отметили в ведомстве, заключается в том, что они либо не зарегистрировались на портале Госуслуг, либо не подтвердили свою учетную запись.

«QR-коды уже доступны более чем 11 миллионам граждан, которые вакцинировались, после 30 июня коды смогут получить еще девять миллионов», — добавили в министерстве.

Ранее в Минцифры заявили, что QR-коды получат и россияне, которые переболели COVID-19. Заместитель главы министерства Олег Качанов отметил, что эту работу планируется завершить к 30 июня.