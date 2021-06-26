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Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

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Сергей Собянин
Сергей Собянин
Фото: Global Look Press

Москва заново переживает пандемию коронавируса из-за нового штамма, заявил мэр столицы Сергей Собянин, чьи слова приводит ТАСС.

«Ситуация с коронавирусом в Москве такова, что переживаем пандемию заново — она бушует. Если бы не было новой мутации вируса, мы бы уже вышли из пандемии», — оценил ситуацию Собянин.

Он добавил, что уханьским вариантом коронавируса «не болеет практически уже никто, максимум 5 процентов». Его перенесли, либо вакцинировались около 60 процентов москвичей.

Ранее Собянин рассказал, что новая индийская мутация коронавирусной инфекции выявлена у 90 процентов всех зараженных COVID–19 в Москве. По его словам, индийский штамм проник в столицу в апреле.

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