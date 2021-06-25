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В Москве продлили запрет на ночную работу клубов и баров

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Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Власти Москвы продлили запрет на ночную работу клубов и баров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ, опубликованный на сайте мэра Сергея Собянина.

В тексте указа говорится, что ограничения в период с 23.00 до 6.00, предусмотренные для ночных клубов, баров, дискотек и караоке, продлеваются. Исключение составляет еда на вынос и доставка.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении в столице ограничений на посещение массовых мероприятий. Ограничения касались работы фуд-кортов, заведений общепита (за исключением продажи продукции навынос), детских игровых комнат и зоопарков, а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке с 23:00 до 6:00.

25 июня в Москве начали работать QR-коды для посещения «бесковидных» ресторанов, их можно получить на портале mos.ru. Сам пропуск, который нужно будет предъявлять в кафе, ресторанах и на массовых мероприятиях с численностью не более 500 человек, начнет действовать с понедельника, 28 июня. Летние веранды в городе разрешено посещать без QR-кода до 12 июля.

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