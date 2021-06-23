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Франция внесла Россию в список «красных» стран из-за коронавируса

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Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Правительство Франции внесло Россию в список «красных» стран с высоким риском распространения коронавируса. Об этом заявил официальный представитель правительства республики Габриэль Атталь, его слова передает Le Figaro.

Атталь пояснил, что в среду, 23 июня, в этот список были также добавлены Намибия и Сейшелы.

По его словам, среди новых случаев заражения в стране до 10 процентов приходится на новый индийский штамм «дельта». В департаменте Ланды на него приходится 70 процентов случаев заражения.

Согласно распоряжению правительства, поездки в страны с высоким риском распространения коронавируса не рекомендуются, за исключением особых обстоятельств. Прибывающие из этих стран должны проходить обязательный карантин.

В России за прошедшие сутки выявили 17 594 случая заболевания COVID-19. Больше всего заражений выявлено в Москве (6534), Московской области (2323) и Санкт-Петербурге (1092). В оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщается, что темп прироста составляет 0,33 процента.

23 июня вице-премьер Татьяна Голикова призвала регионы страны ввести такие же меры по борьбе с коронавирусом, как и Москва. С 28 июня посещать заведения общественного питания в столице смогут посетители, которые сделали прививку, переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Рестораны и кафе должны будут ввести систему проверки QR-кодов. Как заявил мэр Сергей Собянин, бумажные сертификаты или справки приниматься не будут.

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