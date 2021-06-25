Власти Москвы оценили необходимость QR-кодов для общественного транспорта

Власти Москвы пока не видят необходимости введения QR-кодов для общественного транспорта, однако все дальнейшие решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации. Об этом в эфире Первого канала заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова передает РИА Новости.

Также на данный момент в Москве не собираются вводить QR-коды для фитнесс-клубов и парикмахерских.

Ранее власти Подмосковья предложили пускать общественный транспорт только тех жителей региона, которые предоставят QR-код после вакцинации от коронавируса.

В Москве с 28 июня начнут работать «бесковидные» кафе и рестораны. При входе в заведение посетителям необходимо будет предъявить QR-подтверждающий пройденную вакцинацию. Его можно будет получить после прохождения прививки на сайте «Госуслуги».