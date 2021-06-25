Вирусолог объяснил опасность индийского штамма коронавируса

Дельта-вариант коронавируса, обнаруженный в Индии, быстрее распространяется из-за мутации. Такую опасность индийского штамма заметил профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с радио Sputnik.

По его наблюдениям, раньше было много случаев, когда в семье один человек заболевал, а другие родственники оставались здоровы. Теперь увеличилось количество «внутрисемейных инфекций». Также вирусолог подчеркнул, что дельта-вариант заразнее британского штамма COVID-19.

«Это связано с большей способностью цепляться за рецептор ACE2, который является основными "входными воротами" в клетку, вследствие тех мутаций, которые произошли», — пояснил Чепурнов. Также у дельта-варианта произошли замены в конфигурации белка, по этой причине иммунная защита человека не может с ним эффективно бороться.

«Ориентировочно на 20-25 процентов снижается эффективность того уровня иммунитета, который есть у каждого. Нужно больше думать о поддержании постоянного уровня антител», — заключил он.

Ранее вирусолог Виталий Зверев заявил, что ничего экстраординарного в первом в России случае заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» нет, так как вирус меняется. По его мнению, что касается его распространения, это в большей степени зависит от условий, которые для этого создаются.