В Башкирии отложили введение ограничений по коронавирусу

В Башкирии отложили введение ограничительных мер по коронавирусу до 5 июля. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице во «ВКонтакте».

Из-за нехватки вакцины от COVID-19 во многих районах республики ограничительные меры будут введены не с 29 июня, как планировалось ранее, а почти на неделю позже.

«Это коснется сферы общественного питания (при количестве 50 и более посадочных мест), работы салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также междугородних пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования и работы пригородного поезда "Орлан"», — уточнил Хабиров.

Он отметил, что по состоянию на утро 25 июня провакцинировано уже более 490 тысяч местных жителей.

Планируется, что почти 90 тысяч доз вакцины поступит в Башкирию в течение двух дней.

Ранее стало известно, что в четырех крупных российских городах — Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске — из-за нехватки препарата приостановили вакцинацию от COVID-19.