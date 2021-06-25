Россия
 
Последние новости
Первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» зафиксировали в России
Мишустин оценил ситуацию с запасом вакцин от коронавируса в России
Названа причина внезапного отказа в ипотеке
Убившим россиянку во время продажи машины вынесли приговор
В России назвали главную уязвимость подлодок
Украина стянула технику в жилые районы Донбасса
Россиянка из-за жары включила кондиционер и нашла в нем скрытые камеры
Россия построит военную базу в Судане
В Австралии разработают вакцину от коронавируса в виде спрея
Новости партнеров
Прослушать новость

В четырех российских городах временно приостановили вакцинацию от COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В четырех крупных российских городах — Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске — приостановили вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает Ura.ru.

Уточняется, что врачи в связи с нехваткой препарата вынуждены переносить записи.

В свою очередь, директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский подтвердил данные о том, что в регионе возникли сложности с запасами вакцины. Однако, по его словам, они носят временный характер.

«В округе порядка десяти тысяч доз есть, но они распределены неравномерно. Поэтому в крупных городах, действительно, существуют сложности», — уточнил Добровольский.

Он добавил, что в скором времени ожидаются новые поставки вакцины. Первые партии препарата поступят в течение двух-трех дней. Всего за следующие две недели в Югру прибудет около 88 тысяч доз вакцины от COVID-19.

Ранее о сложностях вакцинации в регионах рассказали в Кремле. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дефицита препарата от коронавируса в стране не будет. Он отметил, что возможная нехватка вакцины в ряде регионов может быть связана с логистическими трудностями и увеличением спроса на прививки.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В ХМАО врачи вынуждены отказывать пациентам в вакцинации от COVID
Названы влияющие на введение новых ограничений по COVID-19 факторы
Еще два российских региона ужесточили коронавирусные ограничения