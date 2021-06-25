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Названа подходящая для детей вакцина от коронавируса

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Фото: : Ivan Alvarado / Reuters

Директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов назвал вакцину от коронавируса, подходящую для всех категорий россиян, сообщает «Парламентская газета».

По мнению Ишмухаметова, универсальной вакциной от COVID-19 является «КовиВак». Он выразил абсолютную уверенность в том, что препарат в его актуальном виде «годится и для детей». Однако согласно регламенту, предстоит провести испытания вакцины, подчеркнул специалист.

Эксперт рассказал, что на данный момент центр имени Чумакова приступает к третьему этапу испытаний. Разрешение на проверку вакцины специалисты получили две недели назад. Ишмухаметов объяснил, что третья фаза испытаний препарата подразумевает исследования на людях с такими сопутствующими патологиями, как хронические заболевания легких, аутоимунные заболевания и онкология.

«Пока, по итогам двух первых фаз испытаний, могу сказать, что наша вакцина не имеет побочных эффектов — пока нам не удалось зафиксировать ни одного такого случая. Вакцина получилась довольно лёгкая, поэтому она подходит для ревакцинации после других препаратов», — заключил вирусолог.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили возможность использования вакцин для детей. Все три отечественных препарата от COVID-19 планируют применять в педиатрии, однако детская доза будет отличаться от взрослой.

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