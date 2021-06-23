В Подмосковье предложили пускать в общественный транспорт только по QR-коду, который будет выдаваться защищенным от COVID-19 жителям. Соответствующее решение власти могут принять уже 1 июля, передает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.

«Мы надеемся, что все предпринятые меры позволят нам снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Но хочу отметить, что если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то Министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля», — отметила Стригункова.