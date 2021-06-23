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В Подмосковье выявили рекордное количество заражений коронавирусом

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Подмосковье выявили рекордное с начала пандемии число заражений коронавирусом — 2323 человека, следует из данных, опубликованных на сайте оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

За прошедшие сутки в Московской области полностью выздоровели 1 079 человек, а число летальных исходов составило 12. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 296 547 случаев заражения COVID-19, из которых вылечились 240 888 человек, а скончались 6 367.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возможном ужесточении ограничительных мер в регионе на фоне распространения коронавируса. Он добавил, что в области очень высокая госпитализация, а врачи работают в напряженном режиме.

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