Губернатор Подмосковья рассказал о вероятности ужесточения ограничений

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вероятности ужесточения ограничительных мер в регионе на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства области.

Воробьев отметил, что сейчас госпитализация очень высокая и врачи работают в напряженном режиме. «Все, что касается публичных мест — в случае, если мы увидим высокие цифры, будем там вводить ограничения», — подчеркнул он. Глава региона также добавил, что данный план лучше, чем сокращение плановой медицинской помощи тем, кому она нужна.

Ранее министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова заверила, что в области есть необходимое количество вакцин от коронавируса. «Благодаря Минздраву РФ регион еженедельно получает вакцину. На данный момент у нас преобладает "Спутник V", но и другие вакцины есть», — сказала она. Министр уточнила, что на этой неделе в регион должно поступить еще около 200 тысяч доз.

К настоящему моменту в регионе привиты свыше 1,2 миллиона человек. Открыты более 430 пунктов вакцинации.