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Власти Подмосковья допустили новые ограничения из-за коронавируса

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Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Если ситуация с коронавирусом в Московской области не стабилизируется, то в регионе могут ввести новые ограничения. Об этом сообщила министр здравоохранения и заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова, передает РИА Новости.

Она отметила, что если не получится взять под контроль эпидемиологическую ситуацию, а также в случае дальнейшего роста заболевших, власти буду думать о вводе новых ограничений. «Мы мониторим ситуацию, естественно, каждый день», — заявила Стригункова.

В Подмосковье статистика по выявленным случаям коронавируса стала рекордной с начала пандемии. По словам министра здравоохранения региона, за неделю число пациентов с подтвержденным COVID-19 выросло на 8,5 тысячи человек.

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