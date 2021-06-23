Подмосковье вслед за Москвой усилит ограничения по коронавирусу

Власти Московской области вслед за Москвой с 28 июня усилят ограничения по коронавирусу. Соответствующий указ подписал губернатор области Андрей Воробьев. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

Рестораны и фудкорты можно будет посещать только с QR-кодом

Жители Подмосковья смогут посещать общепит только после предъявления перед входом QR-кода, подтверждающий вакцинацию. Однако это не будет касаться летних веранд.

Временно будут закрыты ночные клубы и парки

Ночным клубам и барам с 23:00 до 06:00 будет запрещено пускать посетителей. Кроме того детские игровые комнаты, аттракционы и зоопарки закроются. Использовать детские и спортивные площадки, беседки будет запрещено. Запрет на посещение также коснется парков культуры и отдыха.