Власти Москвы заявили о прохождении Рубикона по числу госпитализаций

По количеству госпитализированных граждан с коронавирусной инфекцией Москва вышла на антирекорд. Об этом в эфире Первого канала заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова передает РИА Новости.

«Увеличивается количество людей, которое госпитализируется, и по этому показателю мы тоже перешли рубикон и вышли на новый антирекорд», — сказала Ракова.

Она отметила, что 15 процентов инфицированных москвичей находятся в реанимации.

Ранее в России выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». По словам замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарьи Даниленко, «случай единственный и, скорее всего, завозной».

Врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков предупредил, что в текущей эпидемиологической обстановке случай заболевания новым штаммом коронавируса «дельта плюс» может привести к огромной волне заболеваемости через два месяца.