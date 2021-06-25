Россия
 
Последние новости
В России отреагировали на отказ приглашать Путина на встречу лидеров стран ЕС
Раскрыта тайная сеть фармацевтических лобби в британском парламенте
В ВОЗ рассказали об опасности штамма «дельта плюс»
Названы сроки повторной вакцинации препаратом «КовиВак»
Франция и Германия призвали к единому подходу в отношениях с Россией
Бывший чемпион UFC обвинил Нового Хабиба в отказе от боя с ним
Переводы за рубеж станут дороже для россиян
Бизнес и профсоюзы попросили ввести в Россию обязательную вакцинацию для всех
Россиянка отправилась на отдых в Абхазию и погибла
Оценен исход поединка между Су-24М и Defender
Новости партнеров
Прослушать новость

В Москве снова стала доступна вакцина «КовиВак»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Вакцина «КовиВак» центра имени Чумакова снова стала доступна для прививки в Москве. Об этом сообщается на портале mos.ru.

В разделе «Бесплатная вакцинация» появилась возможность записаться на прививку препаратом «КовиВак». Пройти вакцинацию можно в пяти столичных пунктах прививки от коронавируса.

22 июня в столичном департаменте здравоохранения сообщили, что в Москве закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак». Отмечалось, что запись на прививку этим препаратом временно приостановлена, ожидается поставка следующей партии вакцины.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о достаточном количестве запаса вакцин в стране. По его мнению, следует тщательнее контролировать вопросы поставок препаратов в регионы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти заявили о скором появлении в Москве вакцины «Спутник Лайт»
Власти отреагировали на нехватку вакцины «КовиВак» в Москве
Власти заявили о достаточном количестве вакцины в Москве