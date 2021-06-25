В Москве снова стала доступна вакцина «КовиВак»

Вакцина «КовиВак» центра имени Чумакова снова стала доступна для прививки в Москве. Об этом сообщается на портале mos.ru.

В разделе «Бесплатная вакцинация» появилась возможность записаться на прививку препаратом «КовиВак». Пройти вакцинацию можно в пяти столичных пунктах прививки от коронавируса.

22 июня в столичном департаменте здравоохранения сообщили, что в Москве закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак». Отмечалось, что запись на прививку этим препаратом временно приостановлена, ожидается поставка следующей партии вакцины.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о достаточном количестве запаса вакцин в стране. По его мнению, следует тщательнее контролировать вопросы поставок препаратов в регионы.