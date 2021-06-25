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Мишустин оценил ситуацию с запасом вакцин от коронавируса в России

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Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Запас вакцин от коронавируса в России есть. Так ситуацию с препаратами в стране оценил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом пишет ТАСС.

Глава правительства отметил, что нужно контролировать своевременное поступление препаратов в регионы. Кроме того он призвал региональные власти тщательнее наблюдать за ситуацией с COVID-19, а также увеличить уровень тестирования.

Ранее в четырех российских городах — Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске — приостановили вакцинацию от COVID-19. Уточняется, что врачи переносили записи в связи с нехваткой препаратов.

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