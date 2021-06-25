Песков заявил о бессмысленности прогнозов по длительности новых ограничений

Прогнозы по длительности действия в России ограничений, связанных с распространением коронавируса, давать бессмысленно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 25 июня.

По его словам, любые прогнозы рискуют стать неточными. «Очевидно одно, что эти ограничения, они будут действовать и действовать на период пандемии, на период угрозы коронавируса», — добавил он.

Также Песков сообщил журналистам, что намерен привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник Лайт».

В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия численностью более 500 человек смогут только вакцинированные граждане или перенесшие болезнь не более полугода назад. Также это право дает отрицательный ПЦР-тест, но действителен он не более трех дней.