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Песков заявил о бессмысленности прогнозов по длительности новых ограничений

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Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Прогнозы по длительности действия в России ограничений, связанных с распространением коронавируса, давать бессмысленно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 25 июня.

По его словам, любые прогнозы рискуют стать неточными. «Очевидно одно, что эти ограничения, они будут действовать и действовать на период пандемии, на период угрозы коронавируса», — добавил он.

Также Песков сообщил журналистам, что намерен привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник Лайт».

В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия численностью более 500 человек смогут только вакцинированные граждане или перенесшие болезнь не более полугода назад. Также это право дает отрицательный ПЦР-тест, но действителен он не более трех дней.

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