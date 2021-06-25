Названо самое опасное место для заражения COVID-19

Наиболее опасным местом для заражения коронавирусом является общественный транспорт. Об этом заявил бывший главный государственный санитарный врач Москвы, профессор Николай Малышев, передает РИА Новости

По его словам, чтобы подхватить COVID-19 в метро или автобусе, нужно просто зайти в транспорт без маски или неправильно ее надеть. Так происходит из-за того, что в час пик пассажиры не могут соблюдать социальную дистанцию.

«У многих маски болтаются на шее или натянуты на подбородок. При этом народ стоит нос к носу, особенно на входах в метро, в наземном транспорте», — пояснил Малышев.

Он отметил, что в общественном транспорте нужно сократить прикосновения к поручням, сидениям и другим поверхностям. Также нельзя касаться лица.

Ранее биолог Анча Баранова назвала главную опасность индийского штамма коронавируса. По словам профессора, «дельта» вариант COVID-19 наиболее опасен из-за «быстрой консолидации поражения легких». Она отметила, что функция легких человека сейчас падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года.