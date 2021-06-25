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Названо самое опасное место для заражения COVID-19

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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Наиболее опасным местом для заражения коронавирусом является общественный транспорт. Об этом заявил бывший главный государственный санитарный врач Москвы, профессор Николай Малышев, передает РИА Новости

По его словам, чтобы подхватить COVID-19 в метро или автобусе, нужно просто зайти в транспорт без маски или неправильно ее надеть. Так происходит из-за того, что в час пик пассажиры не могут соблюдать социальную дистанцию.

«У многих маски болтаются на шее или натянуты на подбородок. При этом народ стоит нос к носу, особенно на входах в метро, в наземном транспорте», — пояснил Малышев.

Он отметил, что в общественном транспорте нужно сократить прикосновения к поручням, сидениям и другим поверхностям. Также нельзя касаться лица.

Ранее биолог Анча Баранова назвала главную опасность индийского штамма коронавируса. По словам профессора, «дельта» вариант COVID-19 наиболее опасен из-за «быстрой консолидации поражения легких». Она отметила, что функция легких человека сейчас падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года.

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