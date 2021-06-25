Еще один российский регион объявил о запуске «бесковидных» ресторанов

В Якутии с 1 июля начнут работу «бесковидные» рестораны. Посещать заведения общепита смогут только жители, сделавшие прививку, или предъявившие отрицательный ПЦР-тест, передает РИА Новости.

За прошедшие сутки в Якутии выявлено 95 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 81 человек, а один скончался. За все время пандемии в республике обнаружено 40 882 случая заболевания COVID-19, из которых 37 334 человек выздоровели, а 758 скончались.

Ранее стало известно, что с 28 июня в Москве посещать заведения общественного питания смогут только граждане, которые сделали прививку от коронавируса, переболели в течение последних шести месяцев или имеют действительный в течение трех дней отрицательный ПЦР-тест. Рестораны и кафе должны будут ввести систему проверки QR-кодов, бумажные сертификаты приниматься не будут.

Власти Московской области вслед за Москвой усилят ограничения по коронавирусу с 28 июня.