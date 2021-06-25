Бизнес и профсоюзы попросили ввести в Россию обязательную вакцинацию для всех

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратились к правительству с просьбой ввести обязательную вакцинацию для всего взрослого населения страны, кроме тех, у кого достаточно антител или есть противопоказания к прививке. Текст опубликован на сайте ФНПР.

Организации подчеркивают, что только сдерживание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции поспособствует восстановлению экономики и рынка труда до уровней, предшествовавших пандемии. Одновременно бизнес и профсоюзы обратились с призывом к трудящимся сделать прививку, чтобы эффективно работать.

Если не начать обязательную вакцинацию, утверждают они, возможно возникновение дальнейших волн инфекции. А это, в свою очередь, чревато закрытием предприятий на неопределенный срок.

Авторы обращения отметили, что в России складывается парадоксальная ситуация. Страна первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, а уровень вакцинации населения остается одним из самых низких. На этом фоне, подчеркнули они, требуются решительные действия по формированию коллективного иммунитета.

В настоящее время вакцинация от коронавируса является обязательной только для определенных профессиональных групп. По состоянию на пятницу, 25 июня, ее ввели десять регионов России. С начала следующей недели такое же решение примут еще восемь субъектов федерации.