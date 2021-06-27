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В Роспотребнадзоре оценили опасность штамма «дельта плюс»

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Фото: John Minchillo / AP

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная оценили опасность штамма коронаввируса «дельта плюс». Ее слова приводит ТАСС.

«Сказать, насколько опасен индийский штамм, пока сложно. В настоящее время ясно только, что он более заразный. Один заболевший в Индии, например, мог заразить шестерых», — отметила она.

По словам специалиста, резкие подъемы заболеваемости COVID-19 в России могут возникнуть именно из-за этого в случае несоблюдения противоэпидемических мер. Пшеничная призвала как можно скорее привиться от коронавируса.

Ранее в России выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». По словам замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарьи Даниленко, «случай единственный и, скорее всего, завозной». При этом 24 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России отсутствует новейший штамм коронавируса «дельта плюс». По ее словам, данный штамм выявлен не только в Индии, но и еще в пяти государствах.

Накануне в индийском штате Мадхья-Прадеш была зафиксирована первая смерть после заражения штаммом «дельта плюс». Как сообщил министр штата Вишвас Саранг, в Мадхья-Прадеше было обнаружено пять человек, инфицированных новым штаммом. Погибшая женщина была единственной из них, кто не вакцинировался. Остальные четверо, по словам министра, «получили вакцину и теперь здоровы».

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