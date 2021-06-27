Биолог предрекла «железный занавес» между привитыми и непривитыми россиянами

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предрекла «железный занавес» между привитыми и непривитыми россиянами. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По мнению Барановой, основная масса россиян проявляют стойкое нежелание вакцинироваться, и сейчас население четко делится на желающих привиться и тех, кто не хочет вводить вакцину. «Страны не будут отгорожены "железным занавесом". Эта граница будет проходить не между государствами, а внутри государств между разными группами населения — теми, кто хотят прививаться, и теми, которые не хотят», — утверждает эксперт.

Пандемия коронавируса способствовала установлению новых рамок в общении между людьми внутри государств, считает биолог. «Мы опоздали на вакцинацию, не она к нам! Мы просто не хотели это делать, потому что нам было лень», — заявила профессор.

Ранее стало известно, что в Москве 86 тысяч человек записались на вакцинацию за один день. «Вакцины хватает. Спасибо Министерству здравоохранения, своевременно поставляют вакцину в Москву», — заявил мэр города Сергей Собянин, добавив, что количество людей, которые записываются на вакцинацию, кратно увеличилось.