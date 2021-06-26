На митинге противников вакцинации в Москве избили «Чебурашку»

На митинге противников вакцинации, который прошел в субботу, 26 июня, в Москве, участники акции избили человека в костюме Чебурашки. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, человек в этом костюме уже не первый раз появляется на уличных акциях депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, устроившего митинг антипрививочников.

«Чебурашку» повалила на землю женщина. Затем она попыталась снять с молодого человека костюм. К избиению присоединились и остальные горожане, участвующие в акции. Человека в костюме увели с места происшествия полицейские.

Ранее сообщалось, что на митинге противников вакцинации задержано не менее девяти человек, в том числе депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин.