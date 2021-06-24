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Беглов призвал относиться к «антипрививочникам» с «нулевой толерантностью»

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Александр Беглов
Александр Беглов
Фото: пресс-служба администрации Санкт‑Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал условия для введения жестких ограничений в городе из-за COVID-19 в эфире программы «Новый взгляд» на телеканале «78».

Беглов подчеркнул, что если ситуация по коронавирусу в Петербурге будет развиваться негативно и число заболеваний COVID-19 станет расти, то в городе введут жесткие ограничения. Их также примут, если власти города «почувствуют», что коек для пациентов с коронавирусом не хватает.

Глава города призвал относиться к «антипрививочникам» — людям, не планирующим вакцинироваться от COVID-19, — «с нулевой толерантностью», поскольку они наносят вред не только себе и своим близким, но и создают нагрузку на систему здравоохранения.

Сам губернатор Петербурга рассказал, что он и его семья привились еще шесть-семь месяцев назад. При этом у близких политика сохранился достаточно высокий уровень антител, а у него — нет. «Естественно, на следующей неделе я пойду сделаю повторную прививку», — заключил глава региона.

Ранее в Петербурге ввели новые ограничения из-за COVID-19. Теперь на территорию фан-зоны Евро будут пускать до трех тысяч человек, а не пять, как раньше. Кроме того, с 21 июня закрываются аквапарки и аттракционы. До 15 августа планируют вакцинировать 65 процентов сотрудников государственных служб Санкт‑Петербурга.

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