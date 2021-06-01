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Губернатор Петербурга оценил эпидемиологическую ситуацию в городе

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге непростая, но управляемая. Такую оценку в разговоре с РИА Новости дал губернатор Александр Беглов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава города отметил, что с января до середины мая в Петербурге неуклонно снижались заболеваемость и число госпитализаций. «Мы составили планы развертывания дополнительных инфекционных коек. Усилен контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции, других стандартов безопасности», — сказал Беглов.

Ранее начальница отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Чхинджерия говорила, что рост новых случаев коронавируса в городе в мае связан с проведением массовых мероприятий и отказом граждан от средств защиты.

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