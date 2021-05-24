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Названа причина роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге после майских праздников вызван участием жителей в массовых мероприятиях и пренебрежением средствами индивидуальной защиты. Такую причину назвала начальница отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Чхинджерия, передает ТАСС.

Чхинджерия указала, что нарушение требований по соблюдению масочного режима наблюдалось и в объектах торговли, и на транспорте. По ее словам, эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге остается напряженной, заболеваемость выросла как среди детей дошкольного возраста, так и среди взрослых людей, кроме тех, кому больше 65 лет.

19 мая в городе ужесточили меры против COVID-19. По словам вице-губернатора Максима Соколова, жителей могут не впустить в общественный транспорт без масок. 21 мая в Петербурге продлили до 12 июля ограничения, введенные из-за коронавируса. Ранее они были введены до 30 мая.

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 851 случай коронавируса, общее число заражений с начала пандемии составляет 433 833. По данному показателю он занимает второе место после Москвы.

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