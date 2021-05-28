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Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

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Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press

Губернатор Санкт-Петербурга оценил ситуацию с коронавирусом в городе как контролируемую. Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире телеканала 78 Беглов рассказал, что коек для нуждающихся в лечении в Петербурге достаточно, в городе подготовлен план для развертывания дополнительных коек, однако в этом нет необходимости.

Глава города отметил, что в 2020 году медицинская система в Санкт-Петербурге в целом укрепилась. «Она способна выдержать определенную нагрузку, но ее возможности не бесконечны», — заметил он. Также Беглов указал на то, что эпидемиологическая ситуация в городе зависит от соблюдения жителями масочного режима, социальной дистанции, а также активности вакцинации.

Ранее начальница отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия говорила, что рост заболеваемости COVID-19 в городе связан с участием жителей в массовых мероприятиях и неправильным использованием средств защиты.

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