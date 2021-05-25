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В Петербурге начали заканчиваться койки для зараженных коронавирусом

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Во временном госпитале в «Ленэкспо» закончились места для зараженных коронавирусом, новых пациентов отвозят в другие стационары Санкт-Петербурга, пишет «Фонтанка».

Дополнительные 97 коек были развернуты в «Ленэкспо» в прошлую пятницу, 21 мая. Они полностью закончились за четыре дня. При этом в самом медучреждении изданию сообщили, что пока заполнено только первое отделение.

«Пока нет экстренной необходимости сейчас открывать еще 200 коек, которые там есть. Даже в нашем госпитале-трансформере на Народной улице есть свободные 59 коек, и в остальных стационарах города еще достаточно мест», — сказали в клинике.

«Фонтанка» уточняет, что при необходимости число коек в госпитале можно увеличить до нескольких тысяч.

Ранее начальница отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия говорила, что рост заболеваемости COVID-19 в городе связан с участием жителей в массовых мероприятиях и неправильным использованием средств защиты.

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