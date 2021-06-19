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В Петербурге ввели новые ограничения из-за COVID-19

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Фото: Pixabay

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на основании предписания Главного государственного санитарного врача по северной столице подписал указ о новых ограничениях в городе в связи с распространением COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт администрации.

Теперь на территорию фан-зоны Евро будут пускать до трех тысяч человек, а не пять, как раньше. Также с 21 июня закрываются аквапарки и аттракционы.

Постановление затрагивает и процедуру проведения мероприятий. Согласно новому указку, максимальное количество посетителей любого мероприятия — 500 человек. На собрания численностью более 75 человек будут пускать только с отрицательным тестом на коронавирус.

Также до 15 августа необходимо вакцинировать 65% сотрудников государственных служб Санкт‑Петербурга.

Согласно официальным данным за 18 июня, в Санкт-Петербурге выявили 996 случаев заражения коронавирусом.

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