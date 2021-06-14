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Власти Петербурга анонсировали новые ограничения из-за коронавируса

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Власти Петербурга анонсировали введение новых ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса в городе. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, с 17 июня будет приостановлено проведение развлекательных мероприятий на объектах общепита, работа детских комнат в ресторанах и кафе, а также работа фуд-кортов. Наполняемость залов кинотеатров уменьшат до 50 процентов. Кроме того, в торговых центрах города будет запрещена работа объектов развлечения и досуга, за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров и фитнес-залов.

В фан-зонах чемпионата Европы по футболу ограничат оказание услуг питания и продажи продуктов, кроме напитков. Помимо этого, в городе отменен праздник для лучших выпускников «Бал медалистов».

Ранее о новых ограничениях в Санкт-Петербурге из-за коронавируса объявил губернатор Александр Беглов. Он напомнил, что эпидемия коронавируса в городе продолжается и число заболевших растет.

За последние сутки в России выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Наибольшее число новых заразившихся зафиксировали в Москве (7704), Московской области (953) и Санкт-Петербурге (862).

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