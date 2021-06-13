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Беглов объявил о новых ограничениях в Петербурге из-за коронавируса

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что власти города вынуждены вводить новые ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусом. Его слова передаетРИА Новости.

12 июня городские власти ввели дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий в помещениях — число посетителей не должно превышать трех тысяч человек. Такие меры выбрали «в связи с необходимостью обеспечить безопасность жителей и гостей города в условиях пандемии».

За последние сутки в России выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Наибольшее число новых заразившихся зафиксировали в Москве (7704), Московской области (953) и Санкт-Петербурге (862).

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