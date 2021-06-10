Россия
 
Последние новости
Блогера Хованского арестовали на два месяца
Россия денонсировала меморандум с США по «открытой суше»
Тайна исчезновения нижнего белья после стирки оскорбила мужчину
Зеленский обсудил Россию с генсеком НАТО
На Украине научная сотрудница украла из лаборатории штамм опасного вируса
Отдых в популярном российском регионе подорожал в два раза
Появилось видео выступления Ольги Бузовой на сцене МХАТа
Азиаты рекордно разбогатели на лапше
Сбивший дочь авторитета россиянин ездил извиняться в колонию к ее отцу
Новости партнеров
Прослушать новость

Власти Петербурга ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Власти Петербурга с 12 июня по 12 июля вводят дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий в помещениях, там число посетителей не должно превышать трех тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу города.

Такие меры выбрали «в связи с необходимостью обеспечить безопасность жителей и гостей города в условиях пандемии». В этот период в городе большое количество посетителей мероприятий.

Также сообщается, что при проведении мероприятий на воздухе их организаторы должны будут обеспечить соблюдение мер специального регламента.

10 июня в России выявили 11 699 новых случаев коронавируса. Из них 859 случаев в Санкт-Петербурге.

Ранее в пресс-службе администрации губернатора Александра Беглова сообщали, что в Санкт-Петербурге продлили ограничения, введенные из-за коронавируса до 12 июля.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Роспотребнадзор оценил ограничения из-за COVID-19 в Петербурге
В Петербурге продлили ограничения из-за коронавируса