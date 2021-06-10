Власти Петербурга ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса

Власти Петербурга с 12 июня по 12 июля вводят дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий в помещениях, там число посетителей не должно превышать трех тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу города.

Такие меры выбрали «в связи с необходимостью обеспечить безопасность жителей и гостей города в условиях пандемии». В этот период в городе большое количество посетителей мероприятий.

Также сообщается, что при проведении мероприятий на воздухе их организаторы должны будут обеспечить соблюдение мер специального регламента.

10 июня в России выявили 11 699 новых случаев коронавируса. Из них 859 случаев в Санкт-Петербурге.

Ранее в пресс-службе администрации губернатора Александра Беглова сообщали, что в Санкт-Петербурге продлили ограничения, введенные из-за коронавируса до 12 июля.