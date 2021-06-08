Рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге объяснили

Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге растет из-за цикличной активности вируса. Об этом в эфире «Радио России» заявил губернатор города Александр Беглов. Его слова передает ТАСС.

«По итогам прошлой недели в городе зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Он связан с цикличностью вирусной активности. Правительство Петербурга принимает все необходимые меры, созданы резервы», — сказал губернатор.

Беглов также призвал петербуржцев принять участие в вакцинации, отметив, что на сегодняшний день горожанам «доступны на выбор три вакцины».

Согласно последним данным, в городе выявили 445 581 случай заражения вирусом, по этому показателю Петербург занимает второе место среди регионов России после Москвы.

Сегодня в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Последней была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».