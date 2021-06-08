Названы города-рекордсмены по «пьяным» преступлениям в России

Специалисты компании Delta Системы безопасности назвали города-рекордсмены по «пьяным» преступлениям в России. Результаты их исследования сообщает РИА Новости.

В ходе работы специалисты проанализировали более 100 тысяч тревожных вызовов за 2019-2021 годы. Отмечается, что число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, из года в год растет, а лидером рейтинга остается Санкт-Петербург. В 2020 году рост таких правонарушений составил 23 процента по сравнению с 2019-м, а в этом году «пьяные» преступления составили пятую часть от всех правонарушений в городе.

На втором месте по этому показателю находятся Москва и Челябинск. При этом в столице за 2020 год количество происшествий в нетрезвом виде увеличилось на 26 процентов. а в Челябинске — всего на 2 процента. За этими городами в списке идут Самара, Нижний Новгород и Казань. Меньше всего таких нарушений в Смоленске, Уфе, Калуге, Тамбове и Кургане.

Как выяснили аналитики, характер преступлений почти не меняется. Около половины всех случаев — дебош и открытые конфликты (47 процентов в 2019-2020 годах, 48 процентов в 2021 году). Еще пятую долю занимают кражи и их попытки (20-21 процент). На нарушение общественного порядка приходится от 13 до 15 процентов.